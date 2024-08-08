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17:12, 8 августа 2024Россия

При обстреле российского региона из РСЗО пострадал человек

ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО, есть пострадавший

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглось село Бессоновка Белгородского района, где ранения получил мирный житель. Бойцы самообороны доставили его в городскую больницу в Белгороде, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

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«У мужчины проникающее ранение головы и осколочные ранения рук. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате обстрела в одном частном домовладении пробита крыша, во втором — посечены фасад и забор», — написал чиновник.

В этот же день стало известно, что Белгородскую область атаковали из РСЗО «Ольха». По данным Министерства обороны России, ВСУ совершили атаку на территорию страны примерно в 14:20 по московскому времени.

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      Никита Абрамов
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