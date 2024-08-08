При обстреле российского региона из РСЗО пострадал человек

ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО, есть пострадавший

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглось село Бессоновка Белгородского района, где ранения получил мирный житель. Бойцы самообороны доставили его в городскую больницу в Белгороде, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

«У мужчины проникающее ранение головы и осколочные ранения рук. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате обстрела в одном частном домовладении пробита крыша, во втором — посечены фасад и забор», — написал чиновник.

В этот же день стало известно, что Белгородскую область атаковали из РСЗО «Ольха». По данным Министерства обороны России, ВСУ совершили атаку на территорию страны примерно в 14:20 по московскому времени.