При обстреле российского региона из РСЗО пострадал человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, атаке подверглось село Бессоновка Белгородского района, где ранения получил мирный житель. Бойцы самообороны доставили его в городскую больницу в Белгороде, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.
«У мужчины проникающее ранение головы и осколочные ранения рук. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате обстрела в одном частном домовладении пробита крыша, во втором — посечены фасад и забор», — написал чиновник.
В этот же день стало известно, что Белгородскую область атаковали из РСЗО «Ольха». По данным Министерства обороны России, ВСУ совершили атаку на территорию страны примерно в 14:20 по московскому времени.