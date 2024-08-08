Прибыль Сбербанка увеличилась

Во втором квартале 2024 года прибыль Сбербанка по МСФО увеличилась на 10,1 %

Во втором квартале 2024 года чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 10,1 процента. Об этом сообщают представители банка.

За шесть месяцев чистая прибыль банка составила 816,1 миллиарда рублей. За второй квартал показатель оценивается в 418,7 миллиарда рублей. Рентабельность капитала увеличилась до 25 процентов.

«Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики дают основания поднять наш прогноз — рентабельность капитала группы Сбер превысит 23 процента за 2024 год», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По данным организации, за три месяца кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 4,4, а физических лиц — на 6,3 процента. Также на фоне ожидаемого завершения льготных программ подскочил спрос на ипотеку. Портфель вкладов у физлиц увеличился на 9,2 процента.

Ранее в Сбере отметили рост ежемесячного оборота по трансакциям с помощью биометрии. С начала года россияне совершили более 10 миллионов оплат с помощью этого механизма, оборот по ним составил миллиард рублей. Количество терминалов с «оплатой улыбкой», приближается к отметке в 700 тысяч штук. Оплата по биометрии доступна во всех регионах страны, в том числе на новых территориях.