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16:54, 8 августа 2024Россия

Путин попросил врио главы Курской области доложить о ситуации на фоне атаки ВСУ на регион

Путин провел встречу с врио главы Курской области Смирновым на фоне атак ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым на фоне атак Вооруженных сил Украины на регион. Об этом передает Telegram-канал Кремля.

Как сообщил глава государства, ему известно о том, какая ситуация сложилась в регионе. Однако он попросил Смирнова высказать собственную оценку происходящего. Путин подчеркнул, что обстановка в регионе требует мужественности и собранности при принятии решений.

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В свою очередь, Смирнов рассказал президенту, что в регионе продолжается эвакуация. Кроме того, власти региона приняли решение о защите инфраструктуры Курской области станциями радиоэлектронной борьбы и бронеплитами.

В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер». По словам временно исполняющего обязанности главы региона Алексея Смирнова, ВСУ больше не продвигаются в регионе, а наоборот — перешли к отступлению.

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