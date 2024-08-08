Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на новый пост

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего вьетнамского коллегу То Лама с избранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.
«В ходе телефонного разговора Путин тепло поздравил вьетнамского лидера То Лама с избранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама. Президент России также пожелал ему успехов в партийной и государственной деятельности», — отмечается в заявлении.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
В Кремле добавили, что лидеры обеих стран подтвердили общее стремление укреплять стратегическое партнерство и договорились продолжать личные контакты по важным международным вопросам.