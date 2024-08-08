Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на новый пост

Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием на пост генсека ЦК

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего вьетнамского коллегу То Лама с избранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

«В ходе телефонного разговора Путин тепло поздравил вьетнамского лидера То Лама с избранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама. Президент России также пожелал ему успехов в партийной и государственной деятельности», — отмечается в заявлении.

В Кремле добавили, что лидеры обеих стран подтвердили общее стремление укреплять стратегическое партнерство и договорились продолжать личные контакты по важным международным вопросам.