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09:41, 8 августа 2024Мир

Путин поздравил президента Вьетнама с избранием на новый пост

Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием на пост генсека ЦК

Фото: Ming Hoang / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил своего вьетнамского коллегу То Лама с избранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

«В ходе телефонного разговора Путин тепло поздравил вьетнамского лидера То Лама с избранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама. Президент России также пожелал ему успехов в партийной и государственной деятельности», — отмечается в заявлении.

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В Кремле добавили, что лидеры обеих стран подтвердили общее стремление укреплять стратегическое партнерство и договорились продолжать личные контакты по важным международным вопросам.

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      Дарья Устьянцева
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