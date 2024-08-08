Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:31, 8 августа 2024Забота о себе

Раскрыт простой способ справиться с повышенным газообразованием

Терапевт Уильямс: справиться с газообразованием поможет отказ от грибов и орехов

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Зоуи Уильямс рассказала, что, чтобы справиться с повышенным газообразованием, необходимо придерживаться диеты Low FOODMAP. Простой способ справиться с распространенным расстройством пищеварения врач раскрыла изданию The Sun.

Уильямс объяснила, что из рациона надо исключить группу углеводов, которые могут способствовать возникновению симптомов синдрома раздраженного кишечника. В список запрещенных при диете Low FOODMAP продуктов она внесла яблоки, абрикосы, вишню, персики, лук, чеснок, капусту, грибы, молочные продукты, злаки, бобовые, орехи и выпечку. Справиться с повышенным газообразованием поможет максимальный отказ от этих продуктов, подчеркнула врач.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Во время лечения этой проблемы со здоровьем Уильямс посоветовала разнообразить рацион овсяными хлопьями и лепешками, мясом, птицей, рыбой, яйцами, тофу и другими соевыми продуктами. Однако, по ее словам, лечебное меню должен составлять специалист. Для полного выздоровления обычно достаточно четырех-шести недель, резюмировала эксперт.

Ранее Зоуи Уильямс назвала неочевидную причину постоянной слабости и усталости. По ее словам, симптомы могут возникать из-за недостаточного потребления воды.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет жарко». Бойцов ЧВК «Вагнер» перебрасывают в Курскую область отражать атаку ВСУ

      На Украине начали призывать забронированных от мобилизации

      Колин Фаррелл рассказал о сыне с редким неизлечимым заболеванием

      Британские атлеты отказались от еды в Олимпийской деревне

      Бастрыкин поручил расследовать отравление людей в столовой мясокомбината

      112-летняя женщина объяснила свое долголетие

      Белый дом рассказал о приближении к заключению сделки по Газе

      В Москве школьница попала в больницу после интимной процедуры в салоне

      Названы «непопсовые» достопримечательности Алтая

      Отец похищенной в Москве дагестанки объяснил ее избиение словами «деваться некуда было»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше