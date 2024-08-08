Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:05, 8 августа 2024Забота о себе

Раскрыт способ без стыда поговорить с партнером о важности порно для отношений

Фото: Freepik

Психотерапевт Кристина Мангузо и эксперт по отношениям Тесса Джозеф раскрыли способ правильно выстроить разговор с партнером и без стыда объяснить ему важность просмотра порнофильмов для сохранения отношений. Их рекомендации приводит издание Men`s Health.

Эксперты отметили, что по статистике 45 процентов состоящих в отношениях мужчин считают, что просмотр порно создает проблемы в отношениях. Чтобы избежать подобных проблем, они посоветовали обсудить причины, по которым время от времени хочет посмотреть контент для взрослых. При этом Джозеф признала, что нет универсального шаблона разговора о порно. Однако, по ее словам, многие люди чувствуют себя не в своей тарелке во время подобных бесед. Часто помимо страха обсуждение привлекательности порно сопровождается опасениями, что приведенные доводы будут неправильно поняты партнером, объяснила психотерапевт Манкузо.

Джозеф посоветовала до разговора обязательно разобраться в причинах, по которым хочется смотреть порно. Необходимо ответить себе на вопросы, помогает подобный контент снять стресс и отключить мозг или нужен, чтобы разбудить фантазию, а также что хочется реализовать из увиденного, а на что невозможно решиться.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

После этого, по словам эксперта по отношениям, можно признаться партнеру в предпочтениях в порно. «Можно сказать: "У меня есть определенные фантазии или определенная сторона сексуальности, которая может проявиться, когда я смотрю порно, и это никак не связано с неудовлетворенностью нашими отношениями". С помощью доверия и общения вы можете создать безопасность в отношениях», — добавила Джозеф.

Ранее пожилая женщина с неукротимым либидо пожаловалась на неинициативного мужа. Совет, как себя следует вести в подобной ситуации, ей дала психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      «Занять позиции и сделать несколько видеороликов». Пленный рассказал о задачах ВСУ при атаке на Курскую область

      На Украине заявили о дефиците бюджета на армию

      Муж выдал женщину замуж за любовника

      Раскрыт способ без стыда поговорить с партнером о важности порно для отношений

      Стало известно о новой схеме хищения имущества на Украине

      Раскрыто состояние Поддубного

      Нарышкин анонсировал возвращение обменянных в РФ заключенных к работе

      Раскрыт вред кетогенной диеты

      В «Хезболлах» допустили удар по Израилю независимо от Ирана

      Экс-начальник самарского главка МЧС признал вину по делу о взятках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше