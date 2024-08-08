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19:24, 8 августа 2024Путешествия

Раскрыта возможная дата запуска прямых рейсов из России на Бали

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы на Бали запланированы на 17 сентября

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Прямые рейсы из России на Бали запланированы на осень. Возможную дату запуска авиасообщения с индонезийским островом раскрыли в «Аэрофлоте».

Согласно расписанию на сайте перевозчика, самолеты на Бали будут летать из Москвы с 17 сентября три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 12 часов 25 минут. Билетов в продаже пока нет.

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Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали стоимость прямых перелетов из России на Бали. Они обойдутся туристам в сумму от 60 тысяч рублей в обе стороны.

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      Алина Черненко
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