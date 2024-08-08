Раскрыта возможная дата запуска прямых рейсов из России на Бали

Прямые рейсы из России на Бали запланированы на осень. Возможную дату запуска авиасообщения с индонезийским островом раскрыли в «Аэрофлоте».
Согласно расписанию на сайте перевозчика, самолеты на Бали будут летать из Москвы с 17 сентября три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 12 часов 25 минут. Билетов в продаже пока нет.
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