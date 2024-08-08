Раскрыта возможная дата запуска прямых рейсов из России на Бали

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы на Бали запланированы на 17 сентября

Прямые рейсы из России на Бали запланированы на осень. Возможную дату запуска авиасообщения с индонезийским островом раскрыли в «Аэрофлоте».

Согласно расписанию на сайте перевозчика, самолеты на Бали будут летать из Москвы с 17 сентября три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 12 часов 25 минут. Билетов в продаже пока нет.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали стоимость прямых перелетов из России на Бали. Они обойдутся туристам в сумму от 60 тысяч рублей в обе стороны.

