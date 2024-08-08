Разводу Бена Аффлека и Дженнифер Лопес предрекли статус самого дорогого в истории

Page Six: развод Бена Аффлека и Лопес станет самым дорогим в истории

Возможный развод актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес станет самым дорогим расставанием в истории. Об этом Page Six рассказал источник.

По словам собеседника издания, артисты уже сейчас готовятся к «многомиллионному заключительному этапу завершения отношений». «Они поддались моменту. Дженнифер мечтала об этой свадьбе — о платьях, друзьях, обо всех этих атрибутах и ​​украшениях — десятилетиями», — сказал инсайдер. Отмечается, что трехдневное торжество Аффлека и Лопес оценивается примерно в восемь миллионов долларов.

Ожидается, что пара официально объявит о расторжении брака к концу лета, отмечает Page Six.

Ранее Дженнифер Лопес уличили в нежелании разводиться с Беном Аффлеком.