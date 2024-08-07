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17:05, 7 августа 2024Культура

Дженнифер Лопес уличили в нежелании разводиться с Беном Аффлеком

Page Six: Джей Ло чувствует себя униженной из-за развода с Беном Аффлеком

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Дженнифер Лопес чувствует себя униженной из-за разрыва с голливудским актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, звезда «в ярости и унижена», из-за чего намеренно оттягивает официальный развод с артистом. «Она выдумала себе, что он якобы любовь всей ее жизни. Они же не маленькие дети... Она не до конца смирилась с тем, что все кончено», — поделился инсайдер, добавив, что певица по натуре романтик.

Отмечается, что артистка также расстроена из-за того, что в ситуацию вовлечены дети пары.

Ранее стала известна первая роль Бена Аффлека после слухов о разводе с Джей Ло.

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      Варвара Кошечкина
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