Россиян предупредили об опасности внезапного потемнения в глазах при подъеме

Невролог Акимов: в глазах может темнеть из-за болезни Паркинсона и деменции

Если при резкой смене сидячего или лежачего положения на стоячее у человека темнеет в глазах, это может говорить о ряде патологий, рассказал невролог Виталий Акимов. Опасные причины потемнения в глазах при подъеме он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Врач предупредил, что этот симптом может свидетельствовать о заболеваниях нервной системы: например, болезни Паркинсона, деменции с тельцами Леви, автономной дисфункции и болезни периферических нервов. Кроме того, темнота в глазах и головокружение после подъема с кровати могут быть признаком обезвоживания из-за высокой температуры, рвоты, недостаточного приема жидкости, тяжелой диареи или чрезмерных физических нагрузок, перечислил он.

Сопровождаются внезапным потемнением в глазах и заболевания сердца, например, с очень низкой частотой сердечных сокращений, нарушением работы клапанов, ишемией сердца или сердечной недостаточностью, продолжил Акимов. Также этот симптом может указывать на эндокринные нарушения: патологии щитовидной железы, недостаточность надпочечников и низкий сахар, добавил невролог.

Если состояния с головокружением и потемнением в глазах учащаются или сопровождаются обмороком, стоит обратиться к врачу. Если это случается нечасто, то беспокоиться не стоит Виталий Акимов невролог

Однако, обратил внимание он, чаще всего потемнение в глазах при подъеме с кровати связано с понижением артериального давления — это состояние называется ортостатической гипотензией, симптомы которой повышают риск падений, развития инсульта и инфаркта.

Ранее невролог Наталья Щипицина указала на неочевидные признаки тихого инсульта. Врач назвала симптомами этого опасного состояния головокружение, шум в ушах, снижение слуха, неожиданные проблемы со зрением и речью.