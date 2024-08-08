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10:36, 9 августа 2024Забота о себе

Россиян призвали не игнорировать частое вздутие живота и диарею

Онкопроктолог Расулов назвал частое вздутие живота симптомом рака толстой кишки

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Частое вздутие живота и диареия могут быть симптомами рака толстой кишки. На какие еще неочевидные проявления опасного заболевания обязательно следует обратить внимание, рассказал «Ленте.ру» доктор медицинских наук, профессор, онкопроктолог, колоректальный хирург, руководитель отделения онкопроктологии клинического госпиталя «Лапино» группы компаний «Мать и дитя» Арсен Расулов.

Врач назвал одним из настораживающих признаков, который очень часто игнорируется, любые беспричинные изменения формы стула. «Если у человека всю жизнь были запоры, то для него это привычно. Но если у человека, склонного к послаблению, возник запор, или наоборот — у того, у кого были всю жизнь запоры, периодически стала проявляться диарея, это должно насторожить», — объяснил Арсен Расулов. По его словам, изменения стула в течение трех-четырех дней могут быть спровоцированы необычной едой или пищевой инфекцией, но, если улучшений нет на протяжении более продолжительного времени, это повод обратиться к врачу.

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Призвал онкопроктолог не игнорировать и кровь в стуле.

В норме вообще не должно быть крови в стуле, если она есть, значит, у человека есть какие-либо проблемы. Люди часто считают, что кровь появляется из-за геморроя, и игнорируют симптомы онкологических заболеваний и не обследуются. Я очень рекомендую: заметили кровь — идите к врачу, потому что, какой бы ни была причина, она требует внимания!

Арсен Расуловдоктор медицинских наук, профессор, онкопроктолог

Также при запущенных формах рака толстой кишки появляются повторяющиеся боли в животе, возникающие через какое-то время после приема пищи, и вздутие, не проходящее в течение нескольких дней, предупредил врач.

В качестве других тревожных симптомов собеседник «Ленты.ру» выделил беспричинную потерю веса, постоянное чувство усталости даже при достаточном отдыхе и снижение уровня гемоглобина и железа в крови.

Если у человека по анализам наблюдается такое снижение, то это должно стать причиной для дальнейшего обследования. Рак, который располагается в правых отделах толстой кишки достаточно быстро приводит к снижению уровня гемоглобина. Человек может не чувствовать никаких симптомов, кроме слабости, головокружения, и по анализам иметь анемию, но у анемии должна быть причина

Арсен Расуловдоктор медицинских наук, профессор, онкопроктолог

Ранее онколог, заслуженный врач Республики Дагестан Фатима Тамаева оценила вероятность снизить риск рака с помощью витаминов. В частности, она заявила, что витамин С помогает защищать клетки от повреждений и может снижать риск развития некоторых видов рака. Однако увлекаться им, если заболевание уже диагностировали, не стоит, так как аскорбиновая и дегидроаскорбиновая кислоты — «топливо» для роста раковых клеток.

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      Наталья Обрядина
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