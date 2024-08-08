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11:50, 8 августа 2024Россия

Россиян вывозили из-под обстрелов на границе с Украиной на бронированных машинах

Жителей Курской области вывозили из-под обстрелов на бронированных машинах
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жителей Курской области вывозили из-под обстрелов на границе с Украиной на бронированных машинах. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

По словам Белостицкого, из Суджанского района вывезли максимальное количество мирных жителей, которые хотели уехать.

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«У нас есть горячая линия, бронированные машины, мы ночью вывозим население под прикрытием ПВО и РЭБ в ПВР Курска», — заявил врио заместителя губернатора региона.

Ранее Белостоцкий обозначил, что всего из приграничья эвакуировали около 3 тысяч человек, в пунктах временного размещения находятся 1,5 тысячи мирных жителей.

Утром во вторник, 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Попытку наступления подразделений ВСУ вглубь Курской области пресекли мотострелки Военно-космических сил России. Бои продолжаются третьи сутки.

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      Елена Торубарова
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