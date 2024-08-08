Россиян вывозили из-под обстрелов на границе с Украиной на бронированных машинах

Жителей Курской области вывозили из-под обстрелов на бронированных машинах

Жителей Курской области вывозили из-под обстрелов на границе с Украиной на бронированных машинах. Об этом сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

По словам Белостицкого, из Суджанского района вывезли максимальное количество мирных жителей, которые хотели уехать.

«У нас есть горячая линия, бронированные машины, мы ночью вывозим население под прикрытием ПВО и РЭБ в ПВР Курска», — заявил врио заместителя губернатора региона.

Ранее Белостоцкий обозначил, что всего из приграничья эвакуировали около 3 тысяч человек, в пунктах временного размещения находятся 1,5 тысячи мирных жителей.

Утром во вторник, 6 августа, Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. Попытку наступления подразделений ВСУ вглубь Курской области пресекли мотострелки Военно-космических сил России. Бои продолжаются третьи сутки.