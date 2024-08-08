Власти Курской области рассказали об эвакуации жителей обстреливаемых территорий

С обстреливаемых территорий Курской области эвакуировали около 3 тысяч человек

С обстреливаемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных территорий Курской области эвакуировали около 3 тысяч человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) заместителя губернатора Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

По его словам, в пунктах временного размещения находятся 1,5 тысячи местных жителей. «Все население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали», — констатировал Белостоцкий.

Чиновник добавил, что всего для приема жителей попавших под обстрел населенных пунктов подготовили 21 ПВР. Он также поблагодарил за помощь другие регионы России. «Не было ни одного региона, который бы не позвонил, не спросил. Сейчас эта помощь оказывается в полном объеме», — подчеркнул врио замгубернатора.

Ранее врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что ВСУ не продвинулись в Курской области «ни на один метр» и, наоборот, отступают. По его словам, российские войска наносят поражение технике и живой силе Украины.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. После этого украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались прорвать границу России. 7 августа бои продолжились. По данным Генштаба, в первые сутки Украина потеряла при попытке наступления на границе Курской области 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, а также около 54 единицы техники.