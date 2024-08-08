Врио главы Курской области раскрыл подробности боев с ВСУ в регионе

Врио главы Курской области Смирнов: ВСУ не продвинулись в регионе, они отступают

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продвинулись в Курской области, а они, наоборот, отступают. Эти подробности боев в регионе раскрыл врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, его слова приводит ТАСС.

Смирнов заявил, что ВСУ не продвинулись «ни на один метр», а российские войска наносят поражение технике и живой силе Украины.

На территории Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ, которые пытались прорваться влгубь России. Военкоры сообщили, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области является напряженной.

В спецназе «Ахмат» признали присутствие ВСУ в населенных пунктах региона. Известно, что в Курскую область перебрасывают бойцов ЧВК «Вагнер».