Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 8 августа 2024Путешествия

Россиянин описал провинциальный город в США фразой «ужаснулись еще больше»

Фото: Bobak Ha'Eri / Wikimedia

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в провинциальном городе в США и описал его фразой «ужаснулись еще больше». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что иногда его маршрут проходит через небольшие города, где он пополняет запасы еды и решает бытовые дела. Одним из таких стал Фресно, где путешественника ждали настоящие сюрпризы.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

«После Лос-Анджелеса нам казалось, что нас уже сложно чем-то удивить, — пояснил он. — Там мы видели вездесущих бомжей, психически больных людей, грязь и мусор на улицах. Однако Фресно нас сильно разочаровал».

По словам россиянина, это город встретил «постапокалиптической атмосферой»: улицы были полны бездомных, среди которых были и психопаты, и просто праздно шатающиеся люди. «На каждом углу была грязь и мусор, и казалось, что люди здесь полностью потеряли надежду на лучшее будущее, — добавил он. — Это было еще более удручающее зрелище, чем Лос-Анджелес и его пригороды».

Ранее другая российская блогерша пожаловалась на высокие цены в супермаркетах США. Девушка рассказала, что хотела оформить бонусную карту в одном из супермаркетов, по которой продукты получалось бы покупать с большими скидками, но выяснилось, что такие карты туристам не выдают.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Очевидная террористическая акция». В России призвали США остановить поставки оружия Киеву после атаки в Курской области

      Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

      Минобороны сообщило об уничтожении боевой машины пехоты Bradley в Курской области

      Российские военные уничтожили БМП Bradley на донецком направлении

      В Нидерландах заподозрили Венгрию в допуске российских шпионов в Евросоюз

      Россиянин описал провинциальный город в США фразой «ужаснулись еще больше»

      На Украине заявили о дефиците бюджета на армию

      Муж выдал женщину замуж за любовника

      Раскрыт способ без стыда поговорить с партнером о важности порно для отношений

      Стало известно о новой схеме хищения имущества на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше