Россиянин описал провинциальный город в США фразой «ужаснулись еще больше»

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в провинциальном городе в США и описал его фразой «ужаснулись еще больше». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что иногда его маршрут проходит через небольшие города, где он пополняет запасы еды и решает бытовые дела. Одним из таких стал Фресно, где путешественника ждали настоящие сюрпризы.

«После Лос-Анджелеса нам казалось, что нас уже сложно чем-то удивить, — пояснил он. — Там мы видели вездесущих бомжей, психически больных людей, грязь и мусор на улицах. Однако Фресно нас сильно разочаровал».

По словам россиянина, это город встретил «постапокалиптической атмосферой»: улицы были полны бездомных, среди которых были и психопаты, и просто праздно шатающиеся люди. «На каждом углу была грязь и мусор, и казалось, что люди здесь полностью потеряли надежду на лучшее будущее, — добавил он. — Это было еще более удручающее зрелище, чем Лос-Анджелес и его пригороды».

Ранее другая российская блогерша пожаловалась на высокие цены в супермаркетах США. Девушка рассказала, что хотела оформить бонусную карту в одном из супермаркетов, по которой продукты получалось бы покупать с большими скидками, но выяснилось, что такие карты туристам не выдают.