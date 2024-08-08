Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:29, 8 августа 2024Силовые структуры

Россиянин регулярно избивал двух сыновей и попал под суд

В Пермском крае будут судить мужчину за истязание двух сыновей

Фото: freepik / Freepik

В Пермском крае суд рассмотрит дело мужчины, истязавшего двух сыновей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с июня 2023 по январь 2024 года отец регулярно избивал мальчиков, причиняя им физические и психические страдания.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Против россиянина возбудили уголовное дело по пунктам «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиям») и статьи 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Отмечается, что теперь дети находятся под опекой родственников.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Чувашии, которая на протяжении месяца истязала своих малолетних детей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Киев объяснил, зачем ВСУ вторглись в Курскую область. В США выдвинули иную версию

      Назван новый способ согреть Марс

      Змея проникла в сумку дачника и оказалась в подъезде столичного дома

      Россиянина приговорили к 14 годам за развращение семи детей

      Два мирных жителя получили ранения во время работы ПВО в российском регионе

      Врач указал на опасное последствие частого употребления алкоголя

      Россиянка описала отдых на главном курорте богачей словами «не пляж, а базар-вокзал»

      В МИД заявили об активизации сотрудничества с Китаем в космосе

      Нападение ВСУ на Курскую область разогнало цены на газ в Европе

      39-летняя Ольга Серябкина похвасталась фигурой в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше