Россиянин регулярно избивал двух сыновей и попал под суд

В Пермском крае будут судить мужчину за истязание двух сыновей

В Пермском крае суд рассмотрит дело мужчины, истязавшего двух сыновей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с июня 2023 по январь 2024 года отец регулярно избивал мальчиков, причиняя им физические и психические страдания.

Против россиянина возбудили уголовное дело по пунктам «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиям») и статьи 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Отмечается, что теперь дети находятся под опекой родственников.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Чувашии, которая на протяжении месяца истязала своих малолетних детей.