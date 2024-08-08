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05:30, 8 августа 2024Россия

Российские военные уничтожили БМП Bradley на донецком направлении

В Минобороны РФ заявили об уничтожении БМП Bradley на донецком направлении

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Военные Южной группировки войск сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley американского производства на донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В публикации уточняется, что во время боевой работы расчет ударных беспилотников нашел ВСУ Bradley, которая прикрывала подразделения ВСУ. Точным попаданием дроны обездвижили машину, в свою очередь, артиллерийские расчеты нанесли по ней огневое поражение.

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«Тем самым сорвали очередную безуспешную попытку противника произвести ротацию на направлении», — заявили в ведомстве.

По данным расчета FPV-дрона с позывным Ястреб, уничтоженная машины находилась в тылу ВСУ на расстоянии не менее восьми километров.

В конце июля российские войска уничтожили пункт базирования морских дронов ВСУ и пять Bradley.

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      Марина Совина
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