В Минобороны РФ заявили об уничтожении БМП Bradley на донецком направлении

Военные Южной группировки войск сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley американского производства на донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В публикации уточняется, что во время боевой работы расчет ударных беспилотников нашел ВСУ Bradley, которая прикрывала подразделения ВСУ. Точным попаданием дроны обездвижили машину, в свою очередь, артиллерийские расчеты нанесли по ней огневое поражение.

«Тем самым сорвали очередную безуспешную попытку противника произвести ротацию на направлении», — заявили в ведомстве.

По данным расчета FPV-дрона с позывным Ястреб, уничтоженная машины находилась в тылу ВСУ на расстоянии не менее восьми километров.

В конце июля российские войска уничтожили пункт базирования морских дронов ВСУ и пять Bradley.