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00:40, 8 августа 2024Бывший СССР

Российские военные взяли под контроль поселок на покровском направлении

RusVesna: военные РФ взяли под контроль Сергеевку на покровском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные взяли под контроль поселок Сергеевка на покровском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«В ходе наступления на покровском направлении силы группировки войск Центр заняли населенный пункт Сергеевка», — говорится в публикации. Официально Минобороны объявит об этом после зачистки и закрепления.

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О взятии Сергеевки также говорят аналитики портала Deep State. Там заявили, что российские войска продвинулись в районе Новоселовки Первой, в Желанном, Гродовке, Тимофеевке и ряде других населенных пунктов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на торецком, харьковс ком и покровском направлениях фронта. О ситуации на фронте украинскому лидеру по видеосвязи доложил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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      Марина Совина
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