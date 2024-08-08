Российские военные взяли под контроль поселок на покровском направлении

RusVesna: военные РФ взяли под контроль Сергеевку на покровском направлении

Российские военные взяли под контроль поселок Сергеевка на покровском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«В ходе наступления на покровском направлении силы группировки войск Центр заняли населенный пункт Сергеевка», — говорится в публикации. Официально Минобороны объявит об этом после зачистки и закрепления.

О взятии Сергеевки также говорят аналитики портала Deep State. Там заявили, что российские войска продвинулись в районе Новоселовки Первой, в Желанном, Гродовке, Тимофеевке и ряде других населенных пунктов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на торецком, харьковс ком и покровском направлениях фронта. О ситуации на фронте украинскому лидеру по видеосвязи доложил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

