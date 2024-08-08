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17:08, 8 августа 2024Экономика

Российским предпринимателям посоветовали проверять китайских партнеров

Эксперт Трощинский: бизнесу из РФ нужно проверять китайских партнеров

Фото: Carlos Barria / Reuters

Российским предпринимателям следует научиться проверять своих китайских партнеров перед заключением сделок. Такой совет компаниям РФ в разговоре с РИА Новости дал руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Павел Трощинский.

Он напомнил, что КНР является главным экономическим партнером РФ, и торговый оборот между странами продолжает увеличиваться. Однако из-за невнимательности российских бизнесменов участились случаи, когда они становятся жертвами «недобросовестных китайцев», отметил эксперт.

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Трощинский призвал бизнес к большей осмотрительности. По его мнению, не нужно подписывать никаких документов и не совершать платежи до тех пор, «пока нет стопроцентной уверенности, что перед тобой именно тот китайский предприниматель, за которого он себя выдает». Специалист предложил обращаться за проверкой контрагентов на специальные порталы и в базы данных, где можно собрать всю информацию о компании.

При этом стоит убедиться, действительно ли представитель имеет отношение к той или иной компании. «Для этого стоит самому поехать на завод и убедиться, действительно ли такая компания существует. Может быть, стоит даже приехать туда инкогнито», — добавил Трощинский.

Ранее стало известно, что Россия и Китай в связи с санкционным давлением США могут начать использовать схемы бартерной торговли. По словам источников Reuters, две таких сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже осенью.

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