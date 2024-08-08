Российский город подвергся массированному обстрелу со стороны Украины

ВСУ осуществили массированный обстрел Шебекино в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели массированный обстрел города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По меньшей мере один из снарядов разорвался на территории рынка. Начавшийся после этого пожар удалось сразу же потушить. Помимо этого, в трех многоквартирных домах выбило стекла.

В результате атаки ранение получил местный житель. Еще одного человека спасти не удалось.

8 августа власти еще одного приграничного с Украиной региона — Курской области — сообщили об активных боях в Суджанском районе. Ранее там группа украинских солдат при поддержке бронетехники пересекла госграницу.