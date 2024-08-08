Российский город подвергся массированному обстрелу со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели массированный обстрел города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По меньшей мере один из снарядов разорвался на территории рынка. Начавшийся после этого пожар удалось сразу же потушить. Помимо этого, в трех многоквартирных домах выбило стекла.
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