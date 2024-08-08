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19:05, 8 августа 2024Россия

Российский губернатор лично отправился уговаривать жителей покинуть приграничное село

Белгородский губернатор Гладков призвал жителей села Колотиловка покинуть дома

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков лично отправился в приграничное села Колотиловка уговаривать его жителей на время покинуть дома. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам губернатора, он призвал жителей Колотиловки уехать из-за обстрелов, а те обратились к нему с просьбой помочь вывезти остающиеся в селе вещи и позаботиться о животных.

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«Такая задача стоит перед администрацией района: раз в день бойцы самообороны будут приходить и кормить домашних животных», — пообещал Гладков.

Кроме того, по словам чиновника, его попросили устроить отгул на работе для одного из жителей села — в противном случае он не мог вывезти из Колотиловки семью. «Работодатель пошел навстречу, вопрос решили: сегодня семья должна покинуть село», — сообщил губернатор.

Как сообщалось ранее, жительница села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области была ранена при ударе ВСУ. При обстреле женщина получила осколочное ранение в ногу, и ее попутным транспортом эвакуировали в районную больницу.

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      Марк Леонов
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