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11:30, 8 августа 2024Бывший СССР

Российский сапер рассказал о «химических дронах» ВСУ

Российский сапер Запал рассказал о «химических дронах» ВСУ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять «химические дроны». Об этом заявил сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал, передает РИА Новости.

«Сейчас противник, судя по сообщениям моих коллег с других направлений, начал активно использовать химическое оружие», — рассказал он.

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Запал уточнил, что ВСУ обрабатывают дроны специальными веществами. Если такой беспилотник упадет, и кто-то попытается взять его в руки, то могут остаться химические ожоги, добавил военный. Кроме того, человек может отравиться парами вплоть до летального исхода.

В июле Минобороны России сообщало, что украинские войска более 400 раз применяли токсичные химикаты, в том числе из США. Как отмечалось, штурмовые группы ВСУ использовали газовые гранаты с веществом CS американского производства.

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      Кристина Есикова
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