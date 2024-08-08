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07:43, 8 августа 2024Силовые структуры

Российский военный скрылся со службы и сбросил знакомого с восьмого этажа

В Иркутске суд приговорил военного за уклонение от службы и убийство знакомого

Фото: Globallookpress.com

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима военного, который уклонялся от службы и сбросил знакомого с восьмого этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый самовольно оставил место службы и уехал домой в Иркутскую область. После побега он устроился на работу вахтовым методом, скрываясь от органов власти и военного управления. 25 февраля мужчину задержали.

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Впоследствии силовики выяснили, что во время своего побега осужденный во время пьянки поссорился со знакомым. У них началась драка, в ходе которой военнослужащий сбросил собутыльника с балкона квартиры на восьмом этаже. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военного к шести годам лишения свободы за временное уклонение от службы.

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