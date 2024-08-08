«Ростелеком» сообщил о реорганизации своих IT-активов

«Ростелеком» разделил свое IT-направление на коммерческую и внутреннюю части

Представитель «Ростелекома» сообщил, что компания реорганизовала свое IT-направление при помощи разделения его на коммерческую и внутреннюю части, передает РБК.

«Ростелеком» сможет стать вендером благодаря созданию коммерческого блока и объединению порядка 60 IT-продуктов в общую экосистему. Главой данного подразделения назначен Давид Мартиросов. Он перешел на должность с поста вице-президента по IT-эксплуатации и инфраструктуре.

Целью создания коммерческого IT-кластера компании названо содействие цифровой трансформации бизнеса.

Ранее, в мае, российский президент Владимир Путин разрешил структуре «Ростелекома» выкупить долю Nokia в их совместном предприятии ООО «РТК — Сетевые технологии».

