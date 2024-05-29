Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в совместном предприятии

Путин разрешил структуре «Ростелекома» выкупить всю долю Nokia в СП

Президент России Владимир Путин разрешил структуре провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» — ООО «Рестрим» — выкупить долю Nokia в их совместном предприятии ООО «РТК — Сетевые технологии». Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Доля Nokia Solutions & Networks в уставном капитале компании составляет 49 процентов. Контрольный пакет (51 процент) принадлежал дочке «Ростелекома» — «Вестелкому». После распоряжения российского президента «Рестрим» сможет выкупить долю финской компании и владеть предприятием полностью. Указ датируется 29 мая 2024 года.

Ранее Путин разрешил использовать американское имущество, чтобы компенсировать ущерб от санкций. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, принадлежащем лицам из США, а также ценных бумагах и долях в уставных капиталах российских компаний. Выявлять активы, которые можно изъять для компенсации ущерба, будет специальная комиссия.