Сенатор раскритиковал заявления властей США об угрозе от России

Сенатор Вэнс: США не обязаны защищать Евросоюз даже при наличии угрозы от России

Сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс прокомментировал утверждения действующих властей США о якобы угрозе европейским странам со стороны России. Об этом он высказался в беседе с порталом Semafor.

Вэнс раскритиковал заявления властей США об угрозе от России и напомнил, что Вашингтон не обязаны защищать Евросоюз.

«Когда администрация Харрис говорит, что если мы не остановим Путина на Украине, он двинется маршем до самой Германии, — во-первых, это неправда, а во-вторых: что это говорит об обороноспособности Германии?» — задумался он.

Политик подчеркнул, что Германия является четвертой или пятой экономикой мира. Поэтому если они не могут отразить действия России, им нужно «инвестировать в свою собственную оборону».

17 июля глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил, что Вэнс способен изменить мнение о помощи Украине. По его мнению, сенатора можно убедить в необходимости поддержки Киева.