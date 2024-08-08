Шампанское Николая I запретили поднимать со дна Балтийского моря

В Швеции водолазам запретили поднимать шампанское Николая I со дна

Власти Швеции запретили водолазам поднимать предметы с места кораблекрушения XIX века. Об этом пишет CBS News.

О местонахождении затонувшего в водах Швеции корабля было известно с 2016 года. Однако лишь сейчас польские водолазы спустились на дно Балтийского моря и обнаружили не только останки самого корабля, но и нетронутый груз с фарфором, бутылки с минеральной водой и более сотни бутылок шампанского. Водолазы из компании Baltictech сообщили о находке 24 июля. Корабль лежит на глубине 58 метров недалеко от острова Эланд. По оценкам экспертов, он пошел ко дну в середине XIX века. Они предполагают, что груз мог предназначаться шведскому королю Оскару I или российскому императору Николаю I.

Лидер команды водолазов Томас Стахура отметил, что за 40 лет погружений часто находил на затопленных кораблях бутылки, но столь крупную партию алкоголя увидел впервые. Он предполагает, что найденное шампанское до сих пор можно пить. Baltictech рассчитывала получить разрешение на подъем груза и впоследствии передать бутылки экспертам. Однако власти Швеции заняли твердую позицию и назвали затонувшее судно «древней реликвией», которой требуется «надежная защита».

«Вы не должны повреждать древние останки без разрешения округа. Этот запрет распространяется изъятие предметов с места крушения, например, бутылок с шампанским. Бутылки с шампанским — это фантастически хорошо сохранившаяся находка, которая дает нам представление о судоходстве и жизни на борту в конце XIX века», — прокомментировал решение Магнус Йоханссон, чиновник округа Блекинге, в границах которого лежит корабль.

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