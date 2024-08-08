Стало известно о просьбе президента Ирана к верховному лидеру из-за Израиля

Iran International: Пезешкиан попросил Хаменеи не допустить войны с Израилем

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на ракетный удар и не допустить войны с Израилем. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на источники.

«На недавней встрече с Хаменеи президент Пезешкиан призвал 85-летнего правителя Ирана предотвратить любое прямое иранское нападение на Израиль, чтобы избежать перерастания напряженности в нежелательную войну», — говорится в материале.

По словам источников, Пезешкиан опасается потенциальных проблем, с которыми может столкнуться страна и национальная экономика из-за полномасштабного конфликта с Израилем. Несмотря на серьезные предупреждения, Хаменеи не стал давать обещаний. Он не поддержал и не выступил против опасений Пезешкиана, рассказали источники.

Ранее Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении нанести удар. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто передал послание иранской стороны главе израильского МИД Исраэлю Кацу.