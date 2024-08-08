Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:37, 8 августа 2024Путешествия

Таксист из Сочи объяснил причину ненависти местных жителей к туристам

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Таксист из Сочи в беседе с тревел-блогером рассказал, что большинство местных жителей не любит туристов. Причину ненависти он объяснил в беседе с путешественником, отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Водитель по имени Авик сообщил, что с каждым годом в популярный курортный город приезжают все больше туристов. И среди них все чаще встречаются так называемые «бздыхи». Такое слово местные используют по отношению к «быдло-отдыхающим».

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

«Наверное, замечали таких людей, которые заплатили за билеты, номер и теперь думают что весь город — территория оплаченного ими отеля, поэтому можно делать все что душе угодно», — написал блогер.

В частности, они ходят по городу в купальниках или плавках, напиваются и дебоширят, а также общаются с местными, как с персоналом отеля. При этом Авик отметил, что к туристам, которые отдыхают культурно, у сочинцев нет никаких претензий.

Ранее российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на билеты. В августе оказались доступны только дорогие стыковочные рейсы. Стоимость поездки достигает 73,5 тысячи рублей с человека.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Военкора Поддубного сопровождала съемочная группа. Что известно о состоянии журналистов после обстрела ВСУ?

      Ипотечники бросились строить дома

      Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию

      В ЛНР заявили о формировании огневого мешка для ВСУ под Новоселовским

      Девушка узнала об измене бойфренда и оригинально ему отомстила

      Губернатор заявил о 16 пострадавших за сутки при атаках ВСУ на регион России

      В Турции признали участие в санкциях против России

      Бывший главный кадровик Минобороны стал сотрудничать со следствием

      В Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

      Дом в Нижнем Тагиле полностью снесут после обрушения двух подъездов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше