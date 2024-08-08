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14:04, 8 августа 2024Россия

Военный эксперт высказался о тактике против ВСУ в Курской области

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ вытеснят за линию границы в течение пары дней
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные ведут бои в Курской области, подтягиваются резервы, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он допустил, что в течение нескольких дней противник будет отброшен обратно за линию границы.

«В Курской области находились части прикрытия границы, которые, по большому счету, не входят в зону СВО. Сейчас ведутся бои, подтягиваются резервы. Думаю, в течение нескольких дней Вооруженные силы Украины будут откинуты обратно за линию границы», — сказал Дандыкин.

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Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин подчеркнул, что на территорию России проникла достаточно большая группировка, но сейчас военные России ведут ожесточенные бои, используются в том числе оперативно-тактические ракеты.

«Делается все необходимое, стягиваются резервы. Концентрируются силы, особенно авиация, артиллерия», — добавил полковник.

Массированная атака на Курскую область со стороны крупного отряда Вооруженных сил Украины произошла 6 августа. Бои продолжаются уже несколько дней. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Коренево.

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