Турция захотела интегрировать российские ЗРК в свою ПВО

Аналитик Огуз: Турция может интегрировать С-400 в систему ПВО «Стальной купол»

Турция может интегрировать приобретенные российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в свою систему противовоздушной обороны (ПВО) «Стальной купол». Об этом заявил аналитик по вопросам обороны и безопасности Туран Огуз, сообщает газета Hurriyet.

«С-400 также могут быть включены в эту систему. Поскольку это наша собственная национальная система, мы можем подключить и С-400», — сказал он.

Ранее разработанная в Турции система противовоздушной обороны (ПВО) SIPER успешно поразила условную цель в ходе последнего этапа испытаний. Глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир отметил, что в ходе заключительного испытания перед развертыванием система ПВО, разработанная компаниями Aselsan и Roketsan, поразила цель с дальней дистанции.