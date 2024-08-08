Украинского стрелка-гранатометчика осудили в ДНР за расстрел авто с мирным жителем

В ДНР военному ВСУ Шкильнюку дали 21 год за расстрел автомобиля с мирным жителем

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 21 году лишения свободы украинского стрелка-гранатометчика Леонида Шкильнюка, который расстрелял автомобиль с мирным жителем в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным суда, в марте-апреле 2022 года военнослужащий 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь на боевой позиции в Мариуполе, получил приказ о расправе над мужчиной. Мирный житель передвигался по автодороге на машине, которую Шкильнюк начал расстреливать из ручного пулемета Калашникова. Уточняется, что мужчина успел покинуть зону обстрела и не пострадал.

Шкильнюка признали виновным по части 3 статьи 30, пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное организованной группой по мотивам идеологической и политической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее суд огласил приговор трем военнослужащим ВСУ, которые обстреляли железобетонный мост в Мариуполе. В результате повреждения было нарушено транспортное сообщение между городами ДНР и затруднена эвакуация людей из зоны боевых действий.