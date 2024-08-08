На Западе высказались о судьбе Украины в случае полной потери Донбасса

SZ: потеря Украиной Донбасса может оказать влияние на переговоры с Россией

Полная потеря Донбасса станет решающим моментом для Украины, так как это может оказать серьезное влияние на возможные переговоры с Россией. О судьбе страны в случае поражения высказался журналист Николас Фройнд в статье для немецкой газеты Süddeutsche Zeitung (SZ).

Обозреватель отметил, что стратегическое значение Донбасса «нельзя недооценивать». «Освобождение этой территории — одна из заявленных Кремлем целей», — подчеркнул Фройнд. По его мнению, успех России в Донбассе может оказать серьезное влияние на возможные переговоры Киева с Москвой.

Западный журналист обратил внимание на тот факт, что Вооруженным силам РФ удается продвигаться в стратегических важных городах. При этом, как заметил Фройнд, украинская армия сталкивается с рядом серьезных проблем, в том числе с недостаточным количеством вооружения и солдат.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что в Торецке начались бои между российскими военными и бойцами Вооруженных сил Украины. При этом он подчеркнул, что штурм населенного пункта Российской армией ведется не в лоб, а «справа и слева», российские войска зажимают город в клещи.