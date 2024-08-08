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18:19, 8 августа 2024Россия

В Госдуме высказались о наградах для защитников Курской области

Депутат Колесник: защитники Курской области заслужили награды

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские военнослужащие, которые защищают Курскую область и сдерживают украинские формирования получат государственные награды, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Обычно к награде представляют командиры, которые присутствуют на поле боя и знают, кто отличился. Обычно в конце дня они пишут боевое донесение, после этого пишут о представлении к награде. Я считаю, что люди заслужили, но это в зависимости от их заслуг», — сказал депутат.

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По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», мотострелки Воздушно-космических сил пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинуться вглубь Курской области. Авторы пишут, что вечером 7 августа российские военнослужащие были экстренно переброшены в район населенного пункта Кореново и остановили продвижение украинских подразделений.

Бои в Курской области продолжаются третьи сутки. Они начались 6 августа, когда ВСУ с помощью бронетехники прорвались через границу. Они продолжают обстреливать населенные пункты, среди мирных жителей есть жертвы и пострадавшие. Граждане вынуждены покидать свои дома и уезжать вглубь или за пределы региона.

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