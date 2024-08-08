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15:31, 8 августа 2024Моя страна

В Иванове собрали самую большую когтеточку в мире

Ivanovo News: в Иванове соорудили самую большую в мире когтеточку ко Дню кошек

Кадр: IvanovoNews БАРС Новости Иваново / YouTube

В Иванове собрали самую большую в мире когтеточку в преддверии Дня кошек, который отмечается 8 августа. Об этом сообщает портал Ivanovo News.

Уточняется, что высота конструкции составляет 12 метров 77 сантиметров — ее размеры зафиксировали по стандартам регистратора и сняли с нескольких ракурсов.

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«Предыдущий рекорд был зафиксирован в Китае в августе 2018 года. Высота той когтеточки составляла около 10 метров. В ней было 15 ярусов. В этой когтеточке 10 ярусов, однако каждый из них выше и длиннее», — рассказала корреспондент.

Как отметили в издании, сооружением занималась компания по производству зоотоваров, и изначально владельцы хотели совместить открытие когтеточки с выставкой кошек, однако размеры башни не позволяли установить ее в помещении.

«Во-первых, у нас в этом году юбилей у компании — 25 сентября будет 10 лет ее деятельности, а в том числе хотели успеть к международному Дню кошек, который будет 8 августа. Первое изделие, которое выпустила компания, как раз была когтеточка, что символично», — отметил владелец компании Александр Буров.

Ранее город в Кемеровской области оказался в Книге рекордов России после того, как там приготовили самое большое испанское блюдо — паэлью. Установлен рекорд был на Фестивале парковой культуры «ПРОпикник».

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      Марк Успенский
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