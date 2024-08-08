В Конгрессе США раскритиковали американскую миссию против хуситов

Конгрессмен Уолтц: США тратят миллиарды на разношерстную кучку террористов

США тратят миллиарды долларов на борьбу с хуситами, которые представляют собой «разношерстную кучку террористов». Так миссию США в Красном море раскритиковал член Палаты представителей Конгресса США Майк Уолтц, передает его слова Politico.

«Мы готовы потратить десятки миллиардов долларов на то, что на самом деле представляет собой разношерстную кучку террористов, которые являются прокси Ирана», — заявил конгрессмен.

Отмечается, что представители Пентагона парируют эти аргументы, указывая на то, что военно-морской флот всегда занимался защитой коммерческого судоходства, а интенсивность атак хуситов с использованием беспилотных лодок, ракет и беспилотников потребовала ответа со стороны международного сообщества.

Ранее йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» сбили беспилотник MQ-9 Reaper армии США и атаковали судно в Аденском заливе, поскольку хуситы заподозрили его в нарушении запрета на вход в порты Израиля.