В Курской области назвали фейком ориентировку на машину скорой помощи с диверсантами

УМВД Курской области назвало фейком ориентировку на скорую с диверсантами

В Telegram-каналах стали распространять ориентировку, согласно которой в сторону Курска на машине скорой помощи движется группа диверсантов. Публикация содержит фотографию автомобиля. В Управлении МВД по Курской области эту информацию назвали фейком.

«Данная информация является недостоверной», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также в ориентировке имеются детали, которые указывают на то, что рассылка содержит недостоверную информацию. Так, в документе указан адрес УМВД России по Курской области с опечаткой — улица Серафима Саровского написана через «о» во втором слове. А номер автомобиля принадлежит московскому региону.

Фото из ориентировки было сделано 14 апреля 2020 года. На кадре изображена машина скорой помощи у карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке.

Российские СМИ не поверили сообщению об ориентировке и не стали делать публикации о ней. Первые новости появились лишь после опровержения, распространенного региональным УМВД. Среди написавших опровержение изданий оказались преимущественно региональные, например РИА Курск, ТРК «Сейм», «Городские известия».

В соцсетях также преимущественно встречаются опровержения, которые распространяют региональные паблики.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».