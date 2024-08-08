Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:19, 8 августа 2024Интернет и СМИ

В Курской области назвали фейком ориентировку на машину скорой помощи с диверсантами

УМВД Курской области назвало фейком ориентировку на скорую с диверсантами

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Telegram-каналах стали распространять ориентировку, согласно которой в сторону Курска на машине скорой помощи движется группа диверсантов. Публикация содержит фотографию автомобиля. В Управлении МВД по Курской области эту информацию назвали фейком.

«Данная информация является недостоверной», — заявили в пресс-службе ведомства.

Также в ориентировке имеются детали, которые указывают на то, что рассылка содержит недостоверную информацию. Так, в документе указан адрес УМВД России по Курской области с опечаткой — улица Серафима Саровского написана через «о» во втором слове. А номер автомобиля принадлежит московскому региону.

Фото из ориентировки было сделано 14 апреля 2020 года. На кадре изображена машина скорой помощи у карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке.

Российские СМИ не поверили сообщению об ориентировке и не стали делать публикации о ней. Первые новости появились лишь после опровержения, распространенного региональным УМВД. Среди написавших опровержение изданий оказались преимущественно региональные, например РИА Курск, ТРК «Сейм», «Городские известия».

В соцсетях также преимущественно встречаются опровержения, которые распространяют региональные паблики.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ провел звонок с командующим НАТО после атаки на Курскую область

      Оценена роль санкций для одной из отраслей экономики России

      Россиянка пожаловалась на месть воспитателей и персональный выпускной сына в детсаду

      «Ростех» передал в войска партию танков с антидроновой защитой

      Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

      Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в ДТП с участием сына

      Россиянам отсоветовали брать ипотеку

      Efes запретили покупку доли партнера по производству «Старого мельника» и «Клинского»

      Бывшего замглавы Федерального казначейства России отправили в колонию

      Нетаньяху обосновал пребывание на посту премьера Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше