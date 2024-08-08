В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
Он также опубликовал стандартную инструкцию, что делать при таком режиме опасности. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал Смирнов. При нахождении на улице нужно зайти в ближайшее здание или укрытие.
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