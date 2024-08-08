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22:06, 8 августа 2024Россия

В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор сообщил о ракетной опасности в Курской области

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Он также опубликовал стандартную инструкцию, что делать при таком режиме опасности. «Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал Смирнов. При нахождении на улице нужно зайти в ближайшее здание или укрытие.

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Вечером 8 августе сообщалось о работе системы ПВО над регионом. Тогда была сбита запущенная с территории Украины ракета.

В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ, прорвавшимися через государственную границу. К боям с ВСУ подключили в том числе бойцов спецназа «Ахмат» и ЧВК «Вагнер».

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      Марина Совина
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