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23:18, 8 августа 2024Россия

В Курской области развернули мобильный госпиталь для помощи раненым

ФМБА с 7 августа развернуло мобильный госпиталь на 100 коек в Курской области

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) с 7 августа развернуло мобильный госпиталь на 100 коек для оказания помощи раненым в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

На место прибыли опытные специалисты в составе сводного мобильного медицинского отряда ФМБА. «Дополнительно бригада усилена высококвалифицированными специалистами, в том числе комбустиологом, сосудистыми, торакальными и нейрохирургами», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что мобильный госпиталь находится в постоянной готовности принимать раненых и больных. В настоящее время в него поступают наиболее тяжелые раненые.

Ранее сообщалось, что бойцам Воздушно-космических сил (ВКС) России в населенном пункте Коренево удалось остановить попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь Курской области.

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      Марина Совина
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