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11:38, 8 августа 2024Россия

В Москве школьница попала в больницу после интимной процедуры в салоне

Shot: в Москве школьницу госпитализировали после лазерной эпиляции

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 16-летнюю школьница попала в хирургическое отделение больницы имени Георгия Сперанского после интимной процедуры в салоне — ей делали лазерную эпиляцию, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, вместо волос посетительнице салона «Вектор» выжгли кожу — девушку госпитализировали, у нее диагностировали ожоги голеней первой и второй степени. Со слов матери девушки, салон отказался возвращать деньги — за процедуру было оплачено 7 тысяч рублей.

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В комментарии Shot администраторы заявили, что у подростка во время процедуры якобы наблюдалась незначительная реакция «в пределах нормы», что должно было пройти в течение пяти-семи дней.

Между тем, семья намерена добиваться компенсации через суд.

Ранее в Черкесске посетительница салона красоты попала в больницу с переломом грудного позвонка, а затем обвинила студию в сливе интимных видео.

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      Елена Торубарова
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