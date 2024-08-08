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09:56, 8 августа 2024Экономика

В Москве закрыли одну станцию метро

В Москве временно закрыли станцию метро «Волгоградский проспект»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве временно закрыли станцию метро «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки», — заявили в пресс-службе. Причина приостановки работы станции не уточняется.

Ограничение действовало около 20 минут. В 9:46 на станцию снова напустили пассажиров. Ведомство уточнило, что посадки и высадки осуществляются в штатном режиме, движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии соответствует графику.

Ранее стало известно, что станция «Коммунарка» Сокольнической линии московского метро будет называться по-другому. Ее переименуют в станцию «Новомосковская».

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      Александра Качан
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