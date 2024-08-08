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15:34, 8 августа 2024Моя страна

В Новокузнецке спасли застрявшую в подвале кошку

Фото: ИА «Город Nовостей»

В Новокузнецке спасатели освободили застрявшую в подвале кошку. Подробности произошедшего публикует местный портал City-N.

Выяснилось, что домашнее животное застряло в зарешеточном продухе. Кошка потерялась и от страха вместе со слесарями забежала в подвал, а выйти уже не смогла. В итоге сотрудники «Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС) спасли кошку и вернули ее домой.

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Спасатели из ЕДДС нам, зоозащитникам, всегда помогают, спасают животных, попавших в беду», — рассказала председатель новокузнецкого городского общества защиты бездомных животных Татьяна Поляева. Она также поделилась видео, на котором запечатлен процесс вызволения животного из металлической ловушки.

В июле модельная походка льва из Приморья попала на видео. На размещенных кадрах был запечатлен хищник по кличке Гефест, прогуливающийся по территории парка «Белый лев».

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      Карина Черных
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