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12:46, 8 августа 2024Наука и техника

В России представят «морскую плавбатарею»

ЦКБ «Рубин»: на форуме «Армия-2024» будет представлена субмарина «Амур 950»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» будет представлена неатомная субмарина «Амур 950» с вертикальными ракетными пусковыми установками. Об этом РИА Новости сообщили в Центральном конструкторском бюро (ЦКБ) «Рубин».

«Фактически это морская плавбатарея, способная нанести мощный залповый упреждающий удар по кораблям и береговой инфраструктуре противника», — заявили в ЦКБ.

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Там отметили, что перспективную подлодку отличают малошумность и обеспечивающая высокую осведомленность гидроакустика.

В августе 2022 года агентство сообщило, что на форуме «Армия-2022» представили проект полностью электрической подводной лодки «Амур е600», дальность плавания которой составляет около 1500 миль.

О перспективной субмарине под названием «Амур 950» в России заявляли еще около 20 лет назад.

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      Иван Потапов
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