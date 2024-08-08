В России представят «морскую плавбатарею»

ЦКБ «Рубин»: на форуме «Армия-2024» будет представлена субмарина «Амур 950»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» будет представлена неатомная субмарина «Амур 950» с вертикальными ракетными пусковыми установками. Об этом РИА Новости сообщили в Центральном конструкторском бюро (ЦКБ) «Рубин».

«Фактически это морская плавбатарея, способная нанести мощный залповый упреждающий удар по кораблям и береговой инфраструктуре противника», — заявили в ЦКБ.

Там отметили, что перспективную подлодку отличают малошумность и обеспечивающая высокую осведомленность гидроакустика.

В августе 2022 года агентство сообщило, что на форуме «Армия-2022» представили проект полностью электрической подводной лодки «Амур е600», дальность плавания которой составляет около 1500 миль.

О перспективной субмарине под названием «Амур 950» в России заявляли еще около 20 лет назад.