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09:34, 8 августа 2024Экономика

В России сократились поставки одного препарата для беременных

RNC Pharma: поставки антирезусного иммуноглобулина в Россию упали на 71 %

Фото: Unsplash

В 2024 году поставки антирезусного иммуноглобулина в Россию упали на 71 процент в годовом выражении. О сокращении ввоза одного препарата, необходимого для беременных, со ссылкой на RNC Pharma сообщает РБК.

По словам директора по развитию аналитической компании Николая Беспалова, за полгода в страну поступили лишь 48 тысяч упаковок препарата, необходимого для женщин, чей резус-фактор отличается от резус-фактора ребенка. Сейчас на российском рынке доступны шесть препаратов антирезусного иммуноглобулина, причем три из четырех наиболее востребованных производятся за рубежом.

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В компании Kedrion Biopharm (препарат от итальянской компании занимал 49,2 процента рынка в 2023 году) сообщили, что основная причина сокращения поставок связана с недостаточным наличием гиперимунной плазмы, необходимой для производства иммуноглобулина. Такая ситуация сложилась не только в России, но и в других странах.

По словам основателя Genfa Global (принадлежит 10 процентов фармкомпании МИК, поставляющей в страну второй по объему рынка в 2023 году препарат «Камроу»), окончание поставок связано с подорожанием исходной плазмы крови, которая лежит в основе препарата и низкими ценами на лекарство в России.

Согласно данным системы мониторинга движения лекарств ЦРПТ, на 5 августа в России оставалось больше 65 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина. Если поставки не возобновятся в ближайшие месяцы, этого количества хватит примерно на квартал.

На стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российский рынок препаратов и медицинских изделий растет как в денежном, так и в натуральном выражении. По ее словам, 63 процента продаваемых в России лекарственных препаратов производятся в стране. Почти 46 процентов всех наименований лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных, производятся в России по полному циклу, включая синтез субстанции.

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      Вячеслав Агапов
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