В России запретили пропаганду наркотиков в фильмах и литературе

Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в кино и книгах

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотиков в произведениях литературы, а также в кино. Соответствующий указ был опубликован в Сети.

Запрет касается пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, наркосодержащих растений. Также запрещается распространять информацию о способах изготовления, использования и приобретения наркотических средств. При этом, эти правила не применяются к книгам и другим произведениям искусства, если информация составляет «оправданную жанром часть художественного замысла». Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Уже находящиеся в продаже произведения литературы и искусства, в которых есть упоминания наркотиков, будут помечены специальной маркировкой с информацией о вреде для здоровья незаконного потребления и законодательном запрете оборота. Исключение составят только произведения, опубликованные впервые до 1 августа 1990 года.