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15:18, 8 августа 2024Ценности

В сети обругали нарастившую ресницы маленькой дочери россиянку

Фото: Nata.dobrovolskaya / Shutterstock / Fotodom

Россиянка с никнеймом @nataly_lash нарастила ресницы маленькой дочери, и ее обругали в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жительница Калининграда продемонстрировала на видео подготовку к процедуре, а также ее результат. «Дочь попросила нарастить ресницы к школе», — подписала кадры мастер.

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Так, идущая осень в четвертый класс девочка позировала с несколькими пучками длинных ресниц черного и фиолетового цветов. При этом они оказались приклеены только на внешней части века.

Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Если вы так дочери нарастили, что как вы клиентам делаете?», «Что за фигню наклеили? Чтобы все смеялись над ней?», «Вы шутите? Это ужасно!», «Жуть и кошмар! Вы в темноте делали?», «Губы почему не накачали? Пора уже», «Для чего так девочку взрослить?» — заявили юзеры.

В свою очередь, автор поста изначально уходила от ответа, шуточный ли это ролик. Однако впоследствии заявила, что якобы публикация была ироничной.

В июле сообщалось, что американская блогерша Лиана купила семилетней дочери туфли на каблуках и вызвала гнев общественности.

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      Карина Черных
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