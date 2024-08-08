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21:30, 8 августа 2024Ценности

В сети появились снимки 52-летней телеведущей в бикини без фотошопа

Телеведущая Тереза Джудиче в бикини попала в объектив папарацци на Ибице
Teresa Giudice

Teresa Giudice. Кадр: Daily Mail

Американская телеведущая и писательница Тереза Джудиче появилась на Ибице. Соответствующие снимки опубликовали в сети журналисты Daily Mail.

52-летняя знаменитость попала в объектив папарацци вместе с мужем Луисом Руэласом. Так, она предстала перед камерами в бикини розового цвета, оформленном геометрическим узором и тонкими завязками. На размещенных кадрах, не обработанных инструментами фотошопа, видно, что на лице Джудиче присутствует яркий макияж, а волосы собраны в высокий небрежный пучок.

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В качестве украшений она выбрала массивные золотые серьги, браслеты и кольцо.

Ранее Джудиче поделилась в соцсетях новыми снимками из отпуска и смутила фанатов. Тогда телеведущая позировала в бежевом раздельном купальнике, повязав на голову шелковый платок.

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      Мария Винар
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