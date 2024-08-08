В СКР оценили моральные качества Поддубного и пообещали найти всех причастных к покушению

СКР: установим всех причастных к покушению на Поддубного

В Следственном комитете России (СКР) пообещали принять все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на военкора Евгения Поддубного. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Евгений Поддубный мужественный, отважный и неравнодушный человек. Его высокие морально-нравственные и профессиональные качества высоко ценят коллеги и зрители», — говорится в публикации. В СКР также сообщили, что военкор будет награжден ведомственной медалью.

Вечером 7 августа военкоры и ряд Telegram-каналов начали сообщать о смерти Поддубного. Позже эту информацию опровергли. ВГТРК заявила, что он пострадал в результате атаки украинского дрона. В Курской больнице оценили его состояние как тяжелое, передавал телеканал «Звезда».