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13:04, 8 августа 2024Интернет и СМИ

VK назвал самые популярные мультфильмы у детей

Просмотры мультфильмов и детских шоу в VK Видео выросли на 57 %

Фото: Wassenbergh / Shutterstock / Fotodom

В топ-10 мультфильмов и детских шоу, просматриваемых в VK Видео, вошли «Шушумагия», «Забезу. Уши с хвостиком», «Три кота», «Барбоскины», «Вольга и «Лунтик и его друзья». Об этом сообщается в пресс-релизе VK, поступившем в «Ленту.ру».

Также самыми популярными по просмотрам стали «Бодо Бородо», «Маша и Медведь», «Смешарики», «Лекс и Плу: Космические таксисты». Отмечается, что в первую неделю августа число просмотров детского контента в VK Видео выросло на 57 процентов по сравнению с показателями июля.

На VK Видео представлен контент киностудий «Союзмультфильм», «Вольга», «Ноль плюс Медиа», «Мельница», группы компаний «Рики». Там пообещали в ближайшее время увеличить количество контента для детей и подростков, начав сотрудничество с новыми киностудиями.

Ранее приложение «VK видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube. Такие данные приводятся в магазинах приложений Google Play и AppStore, их также подтвердили в VK.

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      Анастасия Яланская
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