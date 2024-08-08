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20:51, 8 августа 2024Культура

Звезда «Властелина колец» рассказала о гонораре бутербродами

Кейт Бланшетт заявила, что получала гонорар за «Властелина колец» бутербродами

Фото: Manuele Mangiarotti / Globallookpress.com

Актриса Кейт Бланшетт рассказала, что получала гонорар за съемки в фильме «Властелин колец» бутербродами. Об этом обладательница премии «Оскар» заявила в интервью изданию Variety.

«В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. Женщинам платят не так много, как вы думаете» — призналась Бланшетт.

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В трилогии новозеландского режиссера Питера Джексона она сыграла роль эльфийки Галадриэль. Этот же образ Бланшетт воплотила позже в серии фильмов «Хоббит».

Ранее сообщалось, что актриса раскритиковала патриархат, царящий в кино, и призвала к солидарности всех женщин-актрис.

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      Андрей Шеньшаков
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